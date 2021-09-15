شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العربي .. «الأرصاد» تدعو لوضع سيناريوهات مجابهة الطقس المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غلام : تداعيات الطقس المتطرف تتطلب من الجميع الانتباه للحد من المخاطر

يحتفل العالم العربي اليوم الاربعاء باليوم العربي للأرصاد الجوية 15سبتمبر من كل عام، والذي يوافق اليوم الأربعاء ويأتي هذا العام تحت شعار (معاً نواجه الطقس المتطرف) ، وذلك بالتزامن مع تعرض مناطق عديدة من تداعيات الطقس المتطرف من ارتفاع في درجات الحرارة ملحوظ وفيضانات عارمة وكذلك حرائق للغابات

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن المملكة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد تشارك العالم العربي هذه المناسبة الهامة كونها تراس المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري للأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية.

مضيفا ان تداعيات الطقس المتطرف من ارتفاع في درجات الحرارة وفيضانات عارمة وظواهر جوية حادة تتطلب من الجميع الانتباه واعداد التصورات المناسبة للحد من مخاطرها من اجل حماية للأرواح والممتلكات ،وقد نبهت المنظمات الدولية المعنية بالطقس المناخ والبيئة الى أهمية تظافر الجهود لإعداد السيناريوهات المناسبة لمجابهة مخاطر الكوارث الناجمة عن الطقس المتطرف

وبين الرئيس التنفيذي ان المملكة دركت حجم التحديات المرتبطة بالظواهر الجوية فعملت بشكل كبير على تطوير أنظمتها الأرصادية لتتناسب مع التطورات الحالية، والمستقبلية، ودعمت مرافقها بكل التقنيات التي تساهم في رقي العمل الأرصادي تحقيقاً للتطلعات الكبيرة لرؤية المملكة 2030 في تعزيز دقة المعلومات للجهات المستفيدة.

وقد ظهر ذلك جليا خلال الظواهر الجوية الأخيرة التي عاشتها المملكة، حيث استطاع المركز أن يقدم للجهات المسؤولة والمستفيدة والمجتمع معلومات أولية مهمة للتحذير منها، وتزويد دول الإقليم والمنظمات المعنية بمعلومات كانت عوناً لهم في توخي المخاطر الناجمة عن بعض الظواهر الجوية التي عانت منها المنطقة".

وقد كان للتقنيات والبرامج لحديثة عالية الدقة في جميع المجالات سواء الأرصادية أو الفنية أو وسائل نقل المعلومة، أكبر الأثر بعد الله في النجاحات التي تحققت في هذا المجال ومكن المملكة من تفوقها، وحصولها على الامتيازات الدولية في مجال الأرصاد الجوية.

واختتم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد تصريحه بحرص المملكة على مشاركة العالم العربي في هذه المناسبة وإبراز أهمية الأرصاد ومعلومات الطقس للمجتمعات كونها اصحبت جزأ لا يتجزأ من الحياة والمناشط اليومية للجميع، ومن هذا المنطلق نسعى الى توسيع العلاقة المعرفية والتشاركية بين شرائح المجتمع والجهة المعنية بخدمات الأرصاد من اجل تنمية مستدامة تساهم بها الأرصاد وتعزز دورها في حماية الأرواح والممتلكات بمشيئة الله تعالى.