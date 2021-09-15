شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لجان قتل مقيمة وأحرق جثمانها بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القصاص حداً بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة اليوم, وقالت في بيان لها : أقدم عصام محمد هلال علي - مصري الجنسية - على قتل عائشة مصطفى محمد البرناوي - مقيمة بطريقة غير نظامية - وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها.

وبفضل من الله, تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقّه صكٌ يتضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً غيلة وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حداً, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني عصام محمد هلال علي, اليوم بسجون منطقة المدينة المنورة.