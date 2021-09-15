أسعار النفط تواصل الصعود وبرنت عند 74 دولاراً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

واصل النفط ارتفاعاته بعد إغلاق جلسة التداول العادية يوم أمس الثلاثاء، عندما ذكرت مجموعة صناعية أن مخزونات الخام الأسبوعية ومخزونات الوقود قد انخفضت في أميركا.

النفط اليوم:

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بنحو 0.5%، بعد أن أفاد معهد البترول الأميركي الممول من القطاع بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.44 مليون برميل، بينما انخفض البنزين والديزل معًا بحجم مماثل.

ويتداول خام القياس العالمي برنت عند 74 دولاراً للبرميل.

في وقت سابق، لم يتغير مسار النفط كثيرًا مع تتبع المستثمرين لتحركات الدولار الأميركي، وقد تلاشت المخاوف بشأن تهديد الإعصار نيكولاس لإمدادات النفط الخام في خليج المكسيك، حيث لم تؤثر العاصفة الاستوائية على الإنتاج البحري في الخليج الأميركي، وأدى انقطاع التيار الكهربائي بسبب العاصفة إلى إغلاق أكبر خط أنابيب للبنزين في البلاد والذي يرسل الوقود من هيوستن إلى الشمال الشرقي لفترة وجيزة.

الخام الأمريكي:

وتم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي بالقرب من 70 دولارًا للبرميل معظم هذا الشهر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن العالم سيتعين عليه الانتظار حتى أكتوبر للحصول على إمدادات نفطية إضافية، حيث تقضي خسائر الإنتاج من إعصار آيدا على زيادات أوبك+.

وانخفض الطلب العالمي على النفط منذ يوليو، حيث أدت حالات كوفيد-19 المتزايدة إلى فرض قيود على التنقل في آسيا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

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