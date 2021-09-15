حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 46

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ حساب متابعات الخليج 365 استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا.

صدور نتائج الأهلية:

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل داعيًا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وبموجب نتائج الأهلية يتم صرف الدعم للمستفيدين ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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