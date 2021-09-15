الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

بدء اكتتاب المؤسسات في الطرح العام لـ أكوا باور اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ اليوم الأربعاء اكتتاب المؤسسات في الطرح العام لشركة أكوا باور، وينتهي يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، على أن يتم بدء اكتتاب الأفراد في 29 سبتمبر.

تحديد سعر الأسهم:

وبعد الانتهاء من اكتتاب المؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر، سيتحدد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة، في إطار النطاق السعري الذي حددته الشركة بين 51 و56 ريال للسهم الواحد.

وتطرح أكوا باور 81,199,299 سهماً عادياً جديداً تمثل 11.1% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال، بحسب العربية.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة (المؤسسات) 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 36,544,986 سهماً.

فئات مؤهلة:

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 81,199,299 سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 73,079,370 سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل ٩٠% من إجمالي أسهم الطرح.

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