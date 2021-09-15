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ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن القيام بتداول منتج تجميلي غير مدرج لدى الهيئة، يعرّض لعقوبات قد تصل إلى 5 ملايين ريال.
وقالت الهيئة: مخالفات التداول بالنسبة للشركة المدرجة للمنتج، في حال تداول منتج تجميلي غير مدرج، تكون العقوبات 30 ألف ريال وقد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأضافت: لتجنب العقوبة، يجب التأكد من إدراج المنتج التجميلي من خلال قائمة المنتجات التجميلية المنشورة على موقع الهيئة، وعدم الإعلان عن المنتجات غير المدرجة أو التسويق لها.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 12:56 PM
الهيئة أكدت ضرورة التأكد من إدراجه من خلال القائمة المنشورة على موقعها"الغذاء والدواء": تداول منتج تجميلي غير مدرج يعرّض لعقوبة 5 ملايين ريال
ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن القيام بتداول منتج تجميلي غير مدرج لدى الهيئة، يعرّض لعقوبات قد تصل إلى 5 ملايين ريال.
وقالت الهيئة: مخالفات التداول بالنسبة للشركة المدرجة للمنتج، في حال تداول منتج تجميلي غير مدرج، تكون العقوبات 30 ألف ريال وقد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأضافت: لتجنب العقوبة، يجب التأكد من إدراج المنتج التجميلي من خلال قائمة المنتجات التجميلية المنشورة على موقع الهيئة، وعدم الإعلان عن المنتجات غير المدرجة أو التسويق لها.
، "الغذاء والدواء": تداول منتج تجميلي غير مدرج يعرّض لعقوبة 5 ملايين ريال ،
المصدر : الخليج 365
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