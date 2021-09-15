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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر عميد الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض المهندس فهد بن مطيران العنزي، قرارًا بتكليف المهندس محمد بن زيد الجلعود مشرفًا على الخدمات المساندة بالكلية.
ويُعد المهندس الجلعود من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث إنه يحمل شهادة البكالوريوس التقني تخصص هندسة التبريد وتكييف الهواء، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية والبرامج التطويرية داخل المملكة وخارجها، وعمل في العديد من المناصب الإدارية كان آخرها مديرًا لإدارة الصيانة والتشغيل بالكلية التقنية بالرياض.
تتقدم "الخليج 365" بالتهنئة للمهندس محمد الجلعود وللزميل الإعلامي أحمد الشايع المشرف الإعلامي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 12:52 PM"الجلعود" مشرفًا على الخدمات المساندة بالكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض
أصدر عميد الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض المهندس فهد بن مطيران العنزي، قرارًا بتكليف المهندس محمد بن زيد الجلعود مشرفًا على الخدمات المساندة بالكلية.
ويُعد المهندس الجلعود من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث إنه يحمل شهادة البكالوريوس التقني تخصص هندسة التبريد وتكييف الهواء، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية والبرامج التطويرية داخل المملكة وخارجها، وعمل في العديد من المناصب الإدارية كان آخرها مديرًا لإدارة الصيانة والتشغيل بالكلية التقنية بالرياض.
تتقدم "الخليج 365" بالتهنئة للمهندس محمد الجلعود وللزميل الإعلامي أحمد الشايع المشرف الإعلامي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
، "الجلعود" مشرفًا على الخدمات المساندة بالكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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