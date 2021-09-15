، الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال مستشفيات قوى الأمن وعدد من العيادات التخصصية الشاملة

شاركت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 م، من خلال مستشفيات قوى الأمن وعدد من العيادات التخصصية الشاملة التابعة للخدمات الطبية.

وشملت المشاركة، تقديمَ رسائل توعوية عن أهمية تعلم الإجراءات الصحيحة للإسعافات الأولية، والتي تسهم في إنقاذ حياة المصاب بإذن الله، والمساعدة في الحفاظ على استقرار حالته والحد من المخاطر التي قد تحدث له.

وتَضمّنت مشاركة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إقامة محاضرات تثقيفية وورش عمل تدريبية عن الإسعافات الأولية، وتوزيع حقائب إسعافية، في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية، ورفع مستويات الوعي الصحي والوقاية بين أفراد المجتمع.