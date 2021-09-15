شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة مخالفة للاحترازات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها أمس 3622 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، وأسفرت عن إغلاق 11 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 16 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.