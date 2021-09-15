شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف مستفيد من خدمة توصيل الأدوية للمرضى بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم تجمع الشرقية الصحي خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم لعدد 11,413 مستفيد وذلك خلال شهر أغسطس 2021م حيث شملت الخدمة مرضى الرعاية المنزلية، ومرضى ذوي الإعاقة، والمرضى ذوي الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الإفتراضية، والمرضى ذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، ومرضى العيادات النفسية.

وقد تم تفعيل هذه الخدمة في المستشفيات التالية "مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام, مجمع الدمام الطبي ,مجمع إرادة للصحة النفسية ,مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ,مستشفى العيون التخصصي بالظهران ,مستشفى الجبيل العام ,مستشفى بقيق العام ,مستشفى النعيرية العام".