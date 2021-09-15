رياح وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات جدة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزئيين الأوسط والشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسر

شارك الخبر