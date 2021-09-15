مواسم جديدة وإطلالة مختلفة لأشهر برامج روتانا خليجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت قناة روتانا خليجية في عرض مواسم جديدة بإطلالة مختلفة لأشهر برامجها؛ “سيدتي” و”ياهلا” و”كورة” و”ساعة شباب”، والتي تشهد استمرارية نجاح ومتابعة جماهيرية منذ سنوات من المشاهد السعودي والخليجي، لما تطرحه من أهم القضايا المحلية الاجتماعية والاقتصادية والصحيّة والتعليمية، وتناولها لأحدث الموضوعات الشبابية والفنية والمنوعات والموضة، وأبرز المستجدات على صعيد الرياضة.

برنامج سيدتي:

ويواصل برنامج “سيدتي” تقديم الموسم العاشر، ولقاء جمهوره يومياً في الساعة الخامسة عصراً، في ثوب جديد، وبحلة جديد من الفقرات، تتضمن العديد من التقارير المنوّعة بين الفن والجمال والصحة وغيرها من الأحداث الاجتماعية، إلى جانب الحوارات الشيّقة التي تهم المرأة والأسرة ككل.

ياهلا:

ويستأنف برنامج “ياهلا” عرض حلقات موسمه الجديد على روتانا خليجية والتي تقدم فقرات جديدة في إطلالة يومية في تمام الساعة الثامنة مساءً،منها؛ فقرة علمية بطريقة سلسلة، وفقرة المناظرة، بالإضافة إلى تقارير متنوعة وسريعة، وكذلك أبرز الأحداث والأخبار والموضوعات في المملكة، والإضاءة على قضايا من صميم اهتمامات المجتمع السعودي.

برنامج كورة:

ويستمر البرنامج الرياضي الأكثر جماهيرية “كورة” في تقديم موسم جديد، والذي يلتقي خلاله الإعلامي الرياضي الشهير تركي العجمة بعشاق الساحرة المستديرة في المملكة والخليج مساء كل ليلة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، فيما يطل الإعلامي عبدالله العضيب يومي الجمعة والسبت.

ويستضيف البرنامج أهم الشخصيات في المجال الكروي من رؤساء أندية ولاعبين ومختصين، ويتناول القضايا الشائكة على الساحة الرياضية، مع أحدث الأخبار والتغطيات واللقاءات من كافة الملاعب محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ساعة شباب:

وضمن دورة روتانا خليجية البرامجية الجديدة والإطلالة اليومية المباشرة المنوّعة تقدم روتانا خليجية برنامج “ساعة شباب” بموسمه الجديد، ومضمونه المتجدد، مع إتاحة مساحات خاصة للمواهب السعودية والعربية الشابة، في موعده اليومي الرابعة عصراً بتوقيت المملكة من الأحد إلى الخميس، ولمدة ساعة كاملة مع الإعلامية لمياء غالب، عبر جلسة ونافذة شبابية منوعة ما بين الاستطلاعات بين الشباب حول أحدث الموضوعات والقضايا التي تلامس اهتماماتهم في الجانب الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى العديد من الفقرات السريعة والمفيدة في ريادة الأعمال والمبادرات التطوعية والرياضة والطبخ والصحة والموضة، واستضافة الضيوف في الاستديو، وكذلك التقارير والمداخلات الهاتفية، ودعم المواهب الشابة في مجالات الإبداع والابتكار.



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