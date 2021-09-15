أمانة القصيم تغلق مستودعات عشوائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - القصيم

أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة عدد 2 من المستودعات العشوائية غير المرخصة، وذلك بعد حملة ميدانية مكثفة تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الصحية والنظامية.

إجراءات نظامية:

ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

أرقام البلاغات:

ودعت أمانة المنطقة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية بالاتصال بالرقم 940 أو تقديم البلاغ عبر تطبيق بلدي.



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