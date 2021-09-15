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أمانة القصيم تغلق مستودعات عشوائية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

أمانة القصيم تغلق مستودعات عشوائية

استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين

متابعات الخليج 365 - القصيم

أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة عدد 2 من المستودعات العشوائية غير المرخصة، وذلك بعد حملة ميدانية مكثفة تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الصحية والنظامية.

إجراءات نظامية: 

ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

أرقام البلاغات: 

ودعت أمانة المنطقة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية بالاتصال بالرقم 940 أو تقديم البلاغ عبر تطبيق بلدي.

أمانة القصيم تغلق مستودعات عشوائية - متابعات الخليج 365 أمانة القصيم تغلق مستودعات عشوائية - متابعات الخليج 365 أمانة القصيم تغلق مستودعات عشوائية - متابعات الخليج 365
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