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اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها

التحالف يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين

متابعات الخليج 365 - أبها

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها الدولي.

استهداف المدنيين: 

وأكد التحالف أن انتهاكات المليشيا الحوثية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

تعامل مع مصادر التهديد: 

وتابع أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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