شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها
التحالف يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين
متابعات الخليج 365 - أبها
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها الدولي.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف أن انتهاكات المليشيا الحوثية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.
تعامل مع مصادر التهديد:
وتابع أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار