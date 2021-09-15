اخبار السعوديه

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المكسيك بذكرى الاستقلال

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المكسيك بذكرى الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المكسيك بذكرى الاستقلال

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ: 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا