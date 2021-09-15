، لمس وخلع ملابس.. حرّاس إيرانيون يتحرّشون بمفتشات وكالة الطاقة في منشأة نووية ،

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كشف دبلوماسيون واقعة تحرُّش جسدي تعرّضت لها مفتشات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من جانب حرّاس إيرانيين، وذلك خلال زيارتهن منشأة نطنز النووية الرئيسة.
وقال الدبلوماسيون إن الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها تضمنت قيام حرّاس أمن ذكور بلمس مفتشات بشكلٍ غير لائق وأوامر بخلع بعض الملابس، بحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك ما لا يقل عن أربعة حوادث مضايقات منفصلة، بينما ذكر دبلوماسي ثانٍ أن العدد بين خمسة وسبعة.. وعُلم أن الواقعة الأولى حصلت أوائل يونيو، وأحدثها قبل بضعة أسابيع.
ووفق ما نقلته "الشرق الأوسط"، طالبت ورقة وزعتها الولايات المتحدة على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس إدارة الدول الأعضاء هذا الأسبوع، واطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، إيران، بوضع حد لهذا السلوك.
لمس وخلع ملابس.. حرّاس إيرانيون يتحرّشون بمفتشات وكالة الطاقة في منشأة نوويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-15
كشف دبلوماسيون واقعة تحرُّش جسدي تعرّضت لها مفتشات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من جانب حرّاس إيرانيين، وذلك خلال زيارتهن منشأة نطنز النووية الرئيسة.
وقال الدبلوماسيون إن الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها تضمنت قيام حرّاس أمن ذكور بلمس مفتشات بشكلٍ غير لائق وأوامر بخلع بعض الملابس، بحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك ما لا يقل عن أربعة حوادث مضايقات منفصلة، بينما ذكر دبلوماسي ثانٍ أن العدد بين خمسة وسبعة.. وعُلم أن الواقعة الأولى حصلت أوائل يونيو، وأحدثها قبل بضعة أسابيع.
ووفق ما نقلته "الشرق الأوسط"، طالبت ورقة وزعتها الولايات المتحدة على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس إدارة الدول الأعضاء هذا الأسبوع، واطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، إيران، بوضع حد لهذا السلوك.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
10:45 AM
أحد الدبلوماسيين يؤكّد أن هناك ما لا يقل عن أربعة حوادث مضايقات منفصلة
كشف دبلوماسيون واقعة تحرُّش جسدي تعرّضت لها مفتشات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من جانب حرّاس إيرانيين، وذلك خلال زيارتهن منشأة نطنز النووية الرئيسة.
وقال الدبلوماسيون إن الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها تضمنت قيام حرّاس أمن ذكور بلمس مفتشات بشكلٍ غير لائق وأوامر بخلع بعض الملابس، بحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك ما لا يقل عن أربعة حوادث مضايقات منفصلة، بينما ذكر دبلوماسي ثانٍ أن العدد بين خمسة وسبعة.. وعُلم أن الواقعة الأولى حصلت أوائل يونيو، وأحدثها قبل بضعة أسابيع.
ووفق ما نقلته "الشرق الأوسط"، طالبت ورقة وزعتها الولايات المتحدة على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس إدارة الدول الأعضاء هذا الأسبوع، واطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، إيران، بوضع حد لهذا السلوك.
، لمس وخلع ملابس.. حرّاس إيرانيون يتحرّشون بمفتشات وكالة الطاقة في منشأة نووية ،
المصدر : الخليج 365
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