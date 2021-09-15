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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 11:30 AM
تنبيه "الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحيةالأمطار تواعد جازان في حالة تستمر حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، الأمطار تواعد جازان في حالة تستمر حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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