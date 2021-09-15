، "موهبة" تُدرّب 455 معلمًا ومعلمة في علوم الأولمبيادات العلمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بما يسهم في رفع مستوى الطلبة المشاركين في المسابقات المحلية

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم، برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبيادات العلمية عن بُعد، خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة 455 معلمًا ومعلمة في تخصصات: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية.

ويهدف برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبياد العلمية، إلى توطين تدريب الأولمبيادات في إدارات التعليم المختلفة؛ بما يسهم في رفع مستوى الطلبة المشاركين في المسابقات العلمية المحلية والمؤهلة للفِرَق الوطنية، وإطلاع المعلمين المتدربين على طبيعة موضوعات وأسئلة المسابقات الدولية الأساسية، واكتشاف المعلمين المتميزين لتدريب الفِرَق الوطنية المشاركة في المسابقات الدولية، إلى جانب التدريب على مادة متقدمة في مجال التخصص تصب في زيادة معلومات وتنمية مهارات المتدربين ورفع كفاءاتهم الخاصة، إضافة إلى توسيع قاعدة المدربين السعوديين في المناطق التعليمية، وترشيح المتميزين منهم للتدريب في المستويات الأعلى، ونشر ثقافة التدريب على علوم الأولمبياد الدولي.

ويتم التدريب بواقع 3 ساعات يوميًّا خلال فترة التدريب على أيدي نخبة من الخبراء والمدربين المتميزين في تدريب الفِرَق العلمية؛ حيث يتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات بحيث لا يتجاوز عددهم في المجموعة الواحدة 25 متدربًا ومتدربة، وينتهي التدريب باختبار يتم من خلاله تصنيف المتدربين للاستعانة بهم في البرامج التدريبية المركزية.

وأشادت "موهبة" بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم اللذيْن أفرزا هذا البرنامج لتوطين التدريب على علوم الأولمبياد الدولي، وتزويدهم بالآليات والمهارات اللازمة، وقيام الكوادر والخبرات السعودية فيما بعد بتدريب موهوبي الوطن وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات الدولية باسم المملكة؛ مؤكدة أن دعم التوطين في قطاع التدريب على علوم الأولمبياد لا يتعارض مع جهود "موهبة" المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء اقتصاد سعودي معرفي قوي.