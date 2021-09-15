محمد بن مسعود - الدمام - التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها. وقال التحالف: انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة بحق القانون الدولي واستهداف المدنيين، ونتعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. 15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 11:09 AM التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة أطلقتها الميليشيا باتجاه مطار أبها الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة أطلقتها الميليشيا باتجاه مطار أبها أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها. وقال التحالف: انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة بحق القانون الدولي واستهداف المدنيين، ونتعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. الكلمات المفتاحية ، الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة أطلقتها الميليشيا باتجاه مطار أبها ،

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