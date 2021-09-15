شكرا لمتابعة خبر عن بدء قرار انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء العمل بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي كانت قد بدأت تطبيقه في 15 يونيو الماضي.

وكان القرار قد منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.

ويذكر أن الوزارة كانت قد أكدت على أنها تسعى لرفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.