شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بكاء معلمة سورية مصابة بالسرطان بعد توجيه خادم الحرمين بعلاجها بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مقطع فيديو متداول، عن ردة فعل معلمة سورية مصابة بالسرطان داخل أحد الفصول الدراسية بمخيم الزعتري، بعدما علمت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد - حفظهما الله - بعلاجها في المملكة.

وأظهر الفيديو المعلمة السورية وهي تجهش بالبكاء عند سماعها الخبر، حيث كانت تشرح الدرس للطلاب داخل الفصل عندما أبلغها المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة بالخبر.

وتقدمت المعلمة بالشكر لخادم الحرمين وولي عهده الأمين على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، وذلك بصوت تغلبه دموع الفرحة بهذا الخبر السعيد.