شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عاليه بن عويمر (صدى):

وافق مجلس الوزراء على 11 قرار وأبرزها نظام حماية البيانات الشخصية لتنظيم جمع ومعالجة البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها.

ومن أهداف هذا النظام ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، تنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها بين الجهات بطريقة نظامية، منع إساءة استخدام البيانات الشخصية والحد من الممارسات الخاطئة.

والجدير بالذكر أن من تشرف ⁧‬⁩ على تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية هي سدايا وقد شكر رئيس ⁧‫سدايا‬⁩ القيادة الحكيمة على صدور الموافقة والذي سيساهم في خلق مجتمع حيوي وآمن؛ يساهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.