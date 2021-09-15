شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تخطط لتطبيق الطب الاتصالي عن بعد في 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تخطط وزارة الصحة لتطبيق وتطوير وتشغيل الخدمات المدارة في وحدات العناية المركزة، من خلال مشروع الطب الاتصالي عن بعد، لخدمة مجموعة من وحدات العناية المركزة في 5 مناطق صحية.

وذكرت مصادر أن هذه المنشآت المتخصصة بالوزارة ستخدم التجمع الصحي الواحد «Cluster» بالمنطقة أو بين التجمعات الصحية أو بين المناطق، وفقا لـ"الوطن".

وأضافت المصادر أن وزارة الصحة ستشتري خدمة الأنظمة المستهدفة من خلال الربط وتكامل البيانات من المقاول، حيث يقوم المقاول بتأمين جميع الخدمات ووحدات العناية المركزة، على شكل خدمة تتم محاسبته ودفع قيمتها لوحدة العناية المركزة الواحدة لمدة 4 سنوات، تشمل جميع المعدات والرخص والتطبيقات وقواعد البيانات والربط المطلوبة.

وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى إرساء معايير تبادل البيانات، الخاصة بالطب الاتصالي ووحدات العناية المركزة، وتأسيس البنية التحتية لمنظومة تبادل البيانات، وربطها بقناة التكامل للصحة الإلكترونية، والربط مع الملف الصحي الإلكتروني، من خلال الويب لاستخدامها في جميع نقاط تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى الربط مع نظام المعلومات الصحي بالمستشفيات، أو المجمعات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أنها تشمل الربط مع الملف الصحي الإلكتروني الموحد «نفيس» من خلال الويب، لاستخدامها في جميع نقاط تقديم الخدمة الصحية، والربط مع نظام مواعيد «موعد» ونظام المعلومات الصحى أوالأنظمة الوطنية الأخرى.

ويهدف المشروع أيضا إلى تنظيم وإدارة الوثائق، بشكل إلكتروني بين وحدات العناية المركزة، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة لذلك، بحيث يسهل البحث عنها والتواصل معها، واسترجاعها بيسر وسهولة بداخل المنطقة، أو مع المناطق الأخرى بين وحدات العناية المركزة، ومركز القيادة والتحكم.