شكرا لمتابعة خبر عن "النيابة العامة": للمحقق حظر اتصال المتهم بغيره حتى 60 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة، أنه يجوز للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على 60 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

وأوضحت النيابة العامة، أنه لا يتعدى مجموع مدد الأوامر الصادرة من المحقق ضد المتهم بشأن حظر الاتصال بغيره ستين يوماً، دون أن يمتد هذا الحظر إلى حق اتصال المتهم بوكيله أو محاميه.