شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. طارق الحبيب يوضح خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر استشاري الطب النفسي، البروفيسور طارق الحبيب، من خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية، وتأثيرها على المدى البعيد.

وأوضح الحبيب خلال برنامج "ياهلا"، أن إدمان الأفلام الإباحية وممارسة العادة السرية، يؤثر على الحياة الزوجية سلبيا.

وقال الحبيب: "الأفلام الإباحية تؤثر في الحياة الزوجية لأن الشاب تعود على الجنس الأحادي، وإدمانها يؤدي لضعف الشهوة مع شريكة الحياة".

وحول طريقة تعامل الأباء مع أبناءهم حال مشاهدتهم لتلك الأفلام، نصح الحبيب بالتعامل مع الابن ونهيه عن هذا الفعل بطريقة تدريجية، قائلا: "الابن الذي يمارس العادة السرية، على الأب أن يخبره بأنها تضره على مدى المستقبل من خلال الحوار المباشر الصريح، وإياك أن ترفض المراهق وتؤنبه احترم ذاته وانتقد فعله فقط".