تنبيهات الأرصاد: 8 مناطق تشهد اليوم رياحًا نشطة وأتربة مثارة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إلى هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة (الباحة، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران)، خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق المدينة المنورة (العلا، المدينة المنورة، خيبر، الحنكية، المهد، ينبع)، مكة المكرمة (الخرمة، المويه، رنية، الليث، جدة، رابغ)، عسير (أبها، النماص، بلقرن، نمومة، خميس مشيط)، منطقة الرياض (الدرعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، رماح، الأفلاح، الحريق، الخرج، الدلم، حوطة بني تميم، الدوامي، عفيف)، المنطقة الشرقية (الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الأحساء، الدمام، بقيق) ومنطقة نجران (شرورة) سيشهدون رياحًا نشطة وأتربة مثارة تكون تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية مع تدنّ بمستوى الرؤية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الأربعاء، تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، ومكة المكرمة.

ووفق التقرير تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزأين الأوسط والشمالي، وحالته متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والشمالي.

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