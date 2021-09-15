حساب المواطن يوضح كيفية حل مشكلة عدم صرف الدعم

الرياض - محمد عبدالله - أعاد برنامج حساب المواطن تجديد التذكير بالإجراءات والخطوات التي يجب القيام بها في حال عدم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان حساب المواطن، الخميس الماضي، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، عن إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

عدم صرف دعم حساب المواطن

وأشار برنامج حساب المواطن ، إلى أنه يمكن في بعض الحالات أن يواجه المستفيد مشكلة تمنعه من عدم صرف الدعم المخصص له.

وبيّن حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، من خلال الحساب الرسمي الموثق عبر "توتير"، ردًا على العديد من الاستفسارات التي تسأل عن حالة الدفعات التي لم تصل إليهم أن عليهم القيام بالإجراءات التالية :

- مراجعة البنك الذي يتسلم منه المستفيد الدعم والتأكد من عدم إيداع الدعم.

- في حال لم يتم الإيداع يمكن للمستفيد رفع شكوى من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- رفع طلب عبر خدمة صوتك مسموع باختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ”

- أنقر على نوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة “.

4 حالات لدفعات حساب المواطن

وفي وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن عن الدلالات الأربعة لحالات الدفعات، لافتًا أن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

وأوضح البرنامج، أن حالة “مدفوعة” تعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية، فيما تشير حالة “مرفوضة” إلى أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد

وأضاف حساب المواطن، أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

ويتيح برنامج حساب المواطن الاعتراض على المدفوعات بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة ويتعامل مع الاعتراضات خلال فترة السماح التي تمتد إلى 90 يومًا وفي حال قبول الاعتراض يتم الصرف بأثر رجعي.

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