«الحصيني»: أجواء حارة على معظم المملكة.. وأمطار بـ 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا نسبيًا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.

وأضاف «الحصيني»، عبر حسابه الرَّسمي بموقع «تويتر»، أنه من المتوقع أمطار متفرقة ومحدودة وخفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة وجازان واليمن.

وأشار إلى رياح متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والخليج ومن متوسطة لشبه قوية على الغربية.

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