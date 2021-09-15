الأرصاد: سحب رعدية وغبار وأتربة على عدة مناطق اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الأربعاء، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمرّ فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزءين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزءين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزءين الأوسط والشمالي.

وذكر التقرير أنَّ حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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