بالفيديو.. الدموع تغالب معلمة سورية بمخيم الزعتري بعد علمها بتوجيه الملك سلمان لعلاجها

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع «تويتر»، مقطع فيديو يظهر رد فعل مؤثر لمعلمة سورية داخل أحد الفصول الدراسية بمخيم الزعتري، عند إبلاغها بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعلاجها.

ويظهر الفيديو المعلمة وهي تشرح للطلاب رغم معاناتها داخل الفصل قبل دخول المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة لإبلاغها بالخبر، حيث لم تتمكن من تمالك مشاعرها ودموعها.

وتوجهت المعلمة بالشكر لخادم الحرمين وولي عهده على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة.

فيما تعاطف عدد كبير من نشطاء «السوشيال ميديا» مع مقطع الفيديو موجهين الشكر للمملكة العربية السعودية على الدور الإنساني الكبير والمتواصل الذي تقوم به.