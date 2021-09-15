أسعار العملات الرقمية اليوم الاربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية "المشفرة"، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، بقيادة عملة تشاينلينك التي قفزت بأكثر من 11%.



وخالفت عملة كاردانو المكاسب الكبيرة للعملات المشفرة وتراجعت بأكثر من 1%.

وقفز سعر عملة بيتكوين (المشفرة الأشهر عالميا) ليسجل 46,984.9 دولار بزيادة 3.02% أو 1381 دولارا ، بحلول الساعة 7:07 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 883.85 مليار دولار، بينما وصل حجم التعاملات اليومي إلى 34.06 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي عدد العملات الافتراضية المتداولة حول العالم نحو 9314 عملات، يجري تداولها عبر 494 منصة رقمية عبر شبكة الإنترنت تقريبا.

وارتفعت نسبة هيمنة عملة بيتكوين (العملة الرقمية الأشهر في العالم) بنسبة 0.14% في آخر 24 ساعة لتصل حصتها من سوق العملات الرقمية إلى 41.28%، بحسب توقيت جرينيتش 7:15 صباحا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 2.20% إلى 3,391.14 دولار.

وزاد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.57% إلى 0.240630 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.01% لتصل إلى 1.08741 دولار.

وزاد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 1.22% إلى 181.269 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.60% لتسجل نحو 36.630 دولار.

وزاد سعر العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 11.83% لتسجل 30.25 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 1.14% لتسجل 2.3761 دولار.

كما زادت عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.05% لتسجل 418.40 دولار.