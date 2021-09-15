10 معلومات عن Apple Watch Series 7

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة آبل عن ساعتها الجديدة Apple Watch Series 7 والتي تأتي بتصميم أكبر جديد وشاشة Retina جديدة وحواف أرق ومتانة أفضل وشحن أسرع.

مزايا وإمكانات:

وتقدم “متابعات الخليج 365” فيما يلي 10 معلومات عن ساعةApple Watch Series 7 الجديدة:

1- تأتي بأحجام 41 مم و45 مم بزيادة من 40 و 44 مم من الموديلات السابقة.

2- تتميز بغلاف جديد يتميز بتصميم أكثر نعومة.

3- Apple Watch Series 7 ستكون متاحة بسعر 399 دولاراً.

4 – تغير الغلاف الكلاسيكي المنحني الذي كان يحدد هوية Apple القابلة للارتداء منذ أول ساعة Apple Watch واتبعت عن كثب لغة تصميم iPhone 6/7/8 بإطارها المنحني قليلًا، فيما ظل التاج الدوار والزر الجانبي دون تغيير.

5 – الحواف الفعلية للساعة بها منحنى بسيط حتى لا تتوغل في جلد من يرتديها وتسبب عدم الراحة.

تصميم وبطارية أفضل:

6 – تتوافق Apple Watch Series 7 مع سوار Apple Watch الحالي على الرغم من تغيير التصميم، وهو خبر سار لأولئك الذين استثمروا بالفعل بعمق في النظام البيئي.

7 – تحتوي على مجموعة شرائح S7 جديدة من شأنها ضمان أداء سريع وسريع للساعة.

8 – تستخدم تقنية التصنيع على الوجهين ولها مساحة أصغر بشكل ملحوظ من مجموعة الشرائح الموجودة في Apple Watch Series 6.

9 – تأتي Apple Watch Series 7 بعمر بطارية أفضل حيث تحتوي على خلية بطارية أكبر من سابقتها.

10 الساعة مزودة بمراقبة تخطيط القلب ومراقبة النوم ومراقبة تشبع الأكسجين، جنبًا إلى جنب مع اكتشاف غسل اليدين والتذكيرات المفيدة.



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