المصانع الدوائية في السعودية تغطي 36% فقط من احتياج السوق المحلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، أن عدد المصانع الدوائية في المملكة يفوق 40 مصنعًا تغطي 36% فقط من احتياج السوق المحلي من الأدوية.

سوق الدواء في المملكة:

وأضاف الزامل خلال كلمته في افتتاح قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021، أن حجم السوق المحلي من الأدوية يصل حجمه إلى 32 مليار ريال، ما يجعله السوق الأكبر في المنطقة.

وتابع أن حجم النمو في قطاع الأدوية المحلي يُقدر بـ 5 % سنويًا، منوهاً إلى أن حجم الصادرات يُقدر بـ 1.5 مليار ريال.

الصناعة الوطنية والدوائية:

ولفت نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن ما يشهده القطاع الصناعي في المملكة من توسع وتطور يؤكد الرغبة الكبيرة لدى القيادة الرشيدة للمضي قدمًا نحو الارتقاء بالصناعات الوطنية في مختلف الأنشطة، وفق الطموحات المرسومة ضمن رؤية المملكة 2030، التي يشرف على تنفيذها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن المملكة أولت أهمية كبرى للصناعات الدوائية، وكذلك المستلزمات الطبية.

وشدد على أن المملكة تسعى بثبات وقوة لأن تكون الرائدة في الصناعات الدوائية لتمتعها بالموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يمكنها من التحول لمركز مهم في المنطقة وحلقة ربط بين الأسواق، وبالبنية التحتية الجبارة والمتمثلة في 4 مدن رائدة تتبع للهيئة الملكية، و36 مدينة صناعية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى القوة الشرائية الكبيرة في المنطقة، وتميزها بالكفاءات البشرية المؤهلة والمتمثلة في أن نحو 70% من التركيبة السكانية شباب.

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