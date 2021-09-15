النمر: 6 أسباب عضوية قد تكون سبباً في تعكر المزاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك 6 أسباب عضوية قد تكون سبباً في تعكر المزاج لدى الإنسان.

أسباب تعكر المزاج:

ولفت النمر في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن من بين تلك الأسباب الستة، ارتفاع الضغط أو هبوطه، وكذلك ارتفاع السكر أو هبوطه، والإصابة بعرض جانبي لأحد الأدوية.

وتابع أن من بين الأسباب التي تعكر المزاج أيضاً، قلة شرب الماء، وقلة النوم أو النوم بشكل متقطع، ووجود نشاط أو كسل في الغدة الدرقية.

إعلانات مزعومة:

وكان الاستشاري قد حذر في وقت سابق من إعلانات منتشرة على تطبيق واتساب حول علاج حالات ميؤوس منها، في الهند والصين، ناصحًا بضرورة التواصل مع سفارات المملكة في البلدين.

وقال النمر: انتشرت طريقة جديدة للتسويق في الواتس لعيادات في الهند والصين: تبدأ القصة بأن (فلانًا) كانت حالته ميؤوسًا منها ثم سافر وتم علاجه وتنتهي برقم العيادة والمختبرات.

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