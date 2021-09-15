محمد بن مسعود - الدمام - وفق تقرير أصدرته اليوم الهيئة العامة للإحصاء كشف تقرير حديث أن التضخم في السعودية سجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 %. وأكّد تقرير أصدرته هيئة الإحصاء، اليوم، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أغسطس الماضي، أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بأغسطس 2020 بلغ +0.3 %. 15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 09:44 AM وفق تقرير أصدرته اليوم الهيئة العامة للإحصاء التضخم في السعودية يسجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 % التضخم في السعودية يسجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 % كشف تقرير حديث أن التضخم في السعودية سجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 %. وأكّد تقرير أصدرته هيئة الإحصاء، اليوم، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أغسطس الماضي، أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بأغسطس 2020 بلغ +0.3 %. الكلمات المفتاحية ، التضخم في السعودية يسجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 % ،

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