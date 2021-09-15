، "الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على محافظتي أضم وميسان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية تستمر حتى الـ8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.