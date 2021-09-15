، أفضل وقت لرؤية ضوء الفجر الكاذب.. المسند: غداً يدخل برج السنبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "غيوم متوقعة" بعضها ممطر على أجزاءٍ من مرتفعات عسير والباحة اليوم

توقّع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، أن تتشكّل الغيوم التي قد يكون بعضها ممطراً على أجزاءٍ من مرتفعات كل من عسير والباحة اليوم.

وأضاف المسند؛ أن غداً الشمس تدخل فلكياً برج السنبلة، وفي مثل هذه الأيام ولأسبوع مقبل وفي ظل اختفاء القمر فجراً، أفضل وقت لرؤية ضوء الفجر الكاذب قُبيل الفجر الصادق في الجهة الشرقية.