- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأربعاء حارة نهارًا نسبيًّا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفرقة ومحدودة وخفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مرتفعات: (عسير، والباحة، وجازان، واليمن).
وتابع: رياح متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والخليج، من متوسطة لشبه قوية على الغربية.
وبدوره كان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر؛ في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 08:33 AM
توقع رياحًا متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والخليج العربيأمطار والاعتدال فجرًا.. "الحصيني" يلخص توقعاته لأجواء الأربعاء
تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأربعاء حارة نهارًا نسبيًّا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفرقة ومحدودة وخفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مرتفعات: (عسير، والباحة، وجازان، واليمن).
وتابع: رياح متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والخليج، من متوسطة لشبه قوية على الغربية.
وبدوره كان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر؛ في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
، أمطار والاعتدال فجرًا.. "الحصيني" يلخص توقعاته لأجواء الأربعاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار والاعتدال فجرًا.. "الحصيني" يلخص توقعاته لأجواء الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.