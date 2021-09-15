محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 2.080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 277.989 إصابة. كما تم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب الإصابة بكورونا خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2.380. 15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 08:33 AM خلال الـ24 ساعة الماضية كوريا الجنوبية تسجل 2.080 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة كوريا الجنوبية تسجل 2.080 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 2.080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 277.989 إصابة. كما تم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب الإصابة بكورونا خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2.380. الكلمات المفتاحية ، كوريا الجنوبية تسجل 2.080 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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