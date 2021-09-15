محمد بن مسعود - الدمام - سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 حالات جديدة. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 293951 إصابة، من ضمنها 247450 حالة تم شفاؤها، و16895 حالة وفاة. 15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 08:27 AM في 24 ساعة.. مصر تسجل 503 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 10 حالات في 24 ساعة.. مصر تسجل 503 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 10 حالات سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 حالات جديدة. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 293951 إصابة، من ضمنها 247450 حالة تم شفاؤها، و16895 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، في 24 ساعة.. مصر تسجل 503 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 10 حالات ،

المصدر : الخليج 365

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