شكرا لمتابعة خبر عن نزع ولاية أسرة في تزويج ابنتهم وعقد قرانها على أجنبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثبتت محكمة الأحوال الشخصية، في إحدى محافظات المملكة، حالة عضل بسبب عدم تكافؤ النسب، ومنع فتاة من تزويجها بمن ترغب.

وقررت المحكمة نزع ولاية الأسرة في تزويج ابنتهم الأربعينية وعقد قرانها على مقيم أجنبي، ونقل الولاية إلى المحكمة الشرعية.

واشترطت المحكمة على الابنة الراغبة في الزواج بلائحة اشتراطات زواج السعودية من أجنبي المنصوص عليه نظاما طبقا لصك الحكم الصادر في دعوى العضل، بحسب عكاظ.

وكانت المحكمة قد أثبتت الضرر الواقع على الفتاة التي تقدمت بدعوى أمام المحكمة أفادت فيها أن أفراد أسرتها يعضلونها ورفضوا 8 عرسان تقدموا لخطبتها، آخرهم مقيم أجنبي يعمل في وظيفة جيدة ترغب الارتباط به.