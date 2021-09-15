مبادرة «محترزون» تقدم ١٠ آلاف كمامة و10 كيلوجرامات مواد معقمة

الرياض - محمد عبدالله - قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ضمن الحملة التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس "معاً محترزون جميعاً حذرون" بتفعيل مبادرة "محترزون".

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على الصحة والبيئة الصحية وتوزيع الكمامات والمعقمات على المداخل الرئيسية للعاملين والعاملات بخدمة المعتمرين لتسهيل العمل وفق الأنظمة الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن ما تقوم به الإدارة له الأثر العظيم في تحقيق تكامل منظومة الخدمات الاجتماعية ورفع الوعي الصحي وأهميته في الوقت الحالي، وتعزيز روح التكافل والمودة والإخاء التي تحث عليها الشريعة الإسلامية ويؤكدها ولاة أمرنا حفظهم الله.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، أن مثل تلك الحملات الاجتماعية الإنسانية التعاونية التي تهدف إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وتوعية قاصدي المسجد الحرام.

وأشاد "مدخلي" بما تم تقديمه، وهو كما يأتي: الكمامات (١٠٠٠٠) كمامة ، (١٠) كيلوجرامات مواد معقمة، (١٥٠٠) كتيب صفة العمرة (٥٠) كتيبا والصعيد الطيب و(٢٠٠) سجادة و(٢٠٠٠) حبة معمول.

اقرأ أيضًا

وكيل «الصحة»: 3 أسباب لـ«الانخفاض المذهل» لكورونا في السعودية.. وتحذير هام