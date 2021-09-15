شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة شفوية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

نقل الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية أمس. ونقل سمو وزير الخارجية، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمّله الرئيس الجزائري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير د. سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر د. عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.