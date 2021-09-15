شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر نظامي «التسول» و«حماية البيانات الشخصية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للتطوير الدفاعي»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها وإستراتيجياتها.

ووافق المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، - حفظه الله- في جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي- على نظام مكافحة التسول. كما وافق على نظام حماية البيانات الشخصية.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

ربط تقني بين الداخلية و«الشؤون البلدية»

أقر مجلس الوزراء الربط التقني بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة - الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات - وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات.

تفتيش مواقع إيران النووية

تطرق مجلس الوزراء، إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وما عبرت عنه الاجتماعات التي عقدت على هامشها من إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والتأكيد على أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل للمواقع النووية في إيران، والعمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.

انخفاض منحنى إصابات كورونا

استعرض مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، من الاستمرار في انخفاض منحنى الإصابات، وارتفاع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد إلى ما يقارب 40 مليونا، مؤكدا أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات الفيروس والحد منه.

تعزيز مكانة المملكة دوليا

اطلّع مجلس الوزراء، خلال جلسته على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.

دعم جهود إحلال السلام باليمن

استعرض المجلس، جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجددا التأكيد على استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الدعوة لمحاصرة تمويل «الحوثي»

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء شدّد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة ‏الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود ‏الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم 4 تقارير سنويةاطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ووزارة الطاقة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للموانئ، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تباحث مع «الدولي للاتصالات»

فوض مجلس الوزراء رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والاتحاد الدولي للاتصالات، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

إعادة تدوير الكربون مع اليابان

فوض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجالي الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائري للكربون، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون سعودي - مصري في جودة التعليم

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جمهورية مصر العربية في مجال الجودة والاعتماد، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

اعتماد حساب «تنظيم الكهرباء»

اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج «سابقا» لعام مالي سابق.

دليل استرشادي لأحكام المخالفة الإدارية

وافق مجلس الوزراء على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.

تطوير قطاع السفن السياحية

أقر مجلس الوزراء الاتفاق بين الهيئة العامة للموانئ وصندوق الاستثمارات العامة، لتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

واليوم تهنئ المترقين وهم: مازن بن عادل بن إبراهيم بخرجي إلى وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بأمانة المنطقة الشرقية، وسعد بن مشرف بن محمد العمري إلى وظيفة «مدير عام الحقوق» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، وخالد بن سليمان بن محمد آل هادي إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للحقوق» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بإمارة منطقة عسير، وراشد بن عبدالله بن سعد القحطاني إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بإمارة منطقة المدينة المنورة، وحسين بن أحمد بن صالح بايحيى إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بأمانة محافظة جدة، وم. حامد بن عبدالحميد بن صديق الجهني إلى وظيفة «رئيس بلدية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» ببلدية ينبع.