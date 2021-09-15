شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «ديوان المظالم» و«سدايا» لتكامل البنية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع ديوان المظالم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، أمس الأول، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في العديد من المجالات والمشاريع التقنية، للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بطبيعة عمل ديوان المظالم ومحاكمه، مثل: التنبؤ بتحديد احتياج المحاكم من القضاة والموظفين، وتحديد معيار الدعاوى المتأخرة في المحاكم، والتنبؤ بتحديد احتياج المحاكم إلى تشكيل الدوائر القضائية، وتوفير خدمة الكاتب الإلكتروني المساند لكاتب الضبط، وحلول استخدامات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات متخصصة بين الجانبين لخدمة الأهداف ‏المشتركة، وتدريب الكوادر المتخصصة وتأهيلها لإثراء التجربة المهنية للعاملين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوسيع معارفهم وتطويرها، والعمل على ترسيخ أفضل الممارسات لتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات وتحليلها واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وتبادل المطبوعات والإصدارات، وذلك من خلال البحث والتطوير والعمل المشترك مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وتمتد المذكرة التي وقعها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» د. عبدالله الغامدي، لخمسة أعوام من تاريخ التوقيع بهدف الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي نحو تطبيق التحول الرقمي ومجتمع المعرفة بما يخدم مجالات التطبيق في ديوان المظالم ومحاكمه.

كما وقع ديوان المظالم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» اتفاقية تعاون تمكن ديوان المظالم من الدخول إلى خدمات السحابة الحكومية «ديم»، والنسخ الاحتياطي والتخزين ومصادر الشبكة، وذلك بهدف التمكن من تشغيل بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية «ديم».