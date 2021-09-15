شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفتتح جناحها السعودي في «DSEI» بلندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي أمس جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي «DSEI» والذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»، حيث يشهد الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية «الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي» بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي.

وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور عدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث وقف م. العوهلي على الجناح السعودي والذي يحمل الهوية الوطنية «استثمر في السعودية» التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار واطَّلع على استعدادات الجهات المشاركة لعرض ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.

وأكد م. العوهلي، أن مشاركة المملكة العربية السعودية عبر الجناح السعودي المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي «DSEI»، تأتي امتداداً لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة -رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.