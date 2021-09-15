شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة 13 لجائزة مكة للتميز ومنصتها الرقمية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، أعمال جائزة مكة للتميّز في دورتها الثالثة عشرة للعام 1443هــ، كما يدشّن سموه منصتها الرقمية التفاعلية، وذلك تناغماً مع خطط الإمارة نحو التحوّل الرقمي في مختلف المجالات بما يخدم المنطقة إنساناً ومكاناً.

وأوضح المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة د. مشبب القحطاني أن الجائزة -التي حصل عليها منذ انطلاقتها ما يزيد على 105 جهات حكومية وأهلية وفرداً في المنطقة- تهدفُ إلى تشجيع العمل المميز وتحفيز جهود الجهات والأفراد بما ينعكس إيجاباً على تجويد الأعمال وإتقانها وصولاً للارتقاء بالمنطقة وإنسانها في مختلف الجوانب.

وتتنافس الجهات والأفراد في منطقة مكة المكرمة على نيل الجائزة في 9 أفرع تشمل خدمات الحج والعمرة وتُمنح للجهات أو الأفراد الساعين لتقديم أفضل الحلول والخدمات في القطاع، إضافة إلى جوائز التميز الإداري، والتميّز الثقافي، والتميّز الاقتصادي.

وفي حقل التميّز العمراني تُقدّم الجائزة للجهات أو الأفراد عن أعمالهم التصميمية والتنفيذية في المجال العمراني المدهشة، أما التمّيز الاجتماعي، فتُمنح للمتميزين في الأدوار الاجتماعية البارزة لخدمة المجتمع وإنسان المنطقة، ويُمنح المتميزون في تقديم أفضل الحلول البيئية والخدمات في مجالات البيئة جائزة فرع التميّز البيئي، بينما تُقدّم جائزة التميز العلمي والتقني للمتميزين في مجال الأبحاث العلمية والابتكارات والاختراعات، وفي فرع التميّز الإنساني تُمنح الجائزة تقديراً لإنجازات الأفراد الاستثنائية في المجال الإنساني بشرط أن تكون الشخصية المختارة قدّمت جهدا مميزا في عدد من الأنشطة والبرامج والمبادرات، التي تتعلق بإنسان المنطقة، وأن تكون ذات بصمة واضحة ومؤثرة.