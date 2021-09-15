شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رؤساء «السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس وكوستاريكا» بذكرى الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية السلفادور، نجيب بوكيلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية نيكاراغوا، دانييل أورتيجا سافيدرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كوستاريكا، كارولس ألفارادو كيسادا، بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية السلفادور، نجيب بوكيلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية نيكاراغوا، دانييل أورتيجا سافيدرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كوستاريكا، كارولس ألفارادو كيسادا، بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.