شكرا لقرائتكم خبر عن 96 إصابة بكورونا.. و«الصحة» تشدد على الالتزام بالاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات فيروس كورونا . وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 96 حالة مؤكدة، وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2340 حالة، منها 459 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546163 حالة، وعدد حالات التعافي 535190 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8633 حالة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.