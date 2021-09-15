شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مكتب لتصدير العمالة المنزلية الكينية إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت سفارة المملكة بالعاصمة الكينية نيروبي عن اعتماد القسم القنصلي لديها لأكثر من 400 مكتب في كينيا لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة.

وأوضحت في تصريح لـ«اليوم» أن هذه المكاتب تتعامل مع السفارة في استقدام العمالة وفق الاشتراطات المعتمدة واتفاقية التصدير بين المملكة وكينيا، مبينة أنه يجري استخراج التأشيرة لاستقدام العمالة إلكترونياً.

وأشارت السفارة إلى أن العمل جارٍ على منح التأشيرات بعد استكمال الاشتراطات الخاصة بالعاملة المنزلية ومنها اجتياز الدورات التدريبية في التدبير المنزلي والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى استكمال جرعات التطعيم المعتمدة في المملكة. وقالت إنه يجري تدريب العاملات لمدة شهر كامل، لتتواءم مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، لافتة إلى أن التأخير الذي قد يحدث في إرسال العاملة إلى المملكة، يرجع للتأخر في استخراج جواز سفر العاملة، إلا أنه عند توافر جميع الشروط المتفق عليها يتم الإرسال إلى المملكة فورا.

وأكدت السفارة عدم وجود قيود على سفر العمالة المنزلية من كينيا إلى المملكة، وفق البروتوكولات، التي تنظمها المملكة في إجراءات السفر الصحية الخاصة بفيروس كورونا.